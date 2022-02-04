Ексміністр фінансів України Яресько звільняється з Ради фінуправління і контролю Пуерто-Рико після подолання банкрутства

Ексміністр фінансів України, виконавча директорка Фінансової наглядової ради Пуерто-Рико Наталія Яресько заявила про свою відставку після затвердження плану подолання кризи та входження до "періоду стабільності".

Яресько оголосила про відставку після того, як федеральний суддя схвалив план реструктуризації, який скорочує більшу частину державного боргу в розмірі $70 млрд. Про це пишуть NBC News.

План скорочує частину боргу, завдяки чому знизяться щорічні виплати.

"Я залишаю наглядову раду в період відновлення та стабільності. Я впенена, що шлях, який привів нас до цього важливого етапу, приведе Пуерто-Рико до подальшого зростання і процвітання", – заявила Яресько.

Нагадаємо, в січні Рада з фінансового управління і контролю для Пуерто-Ріко під управлінням Яресько розробила план виводу країни з кризи після дефолту. Він передбачає списання 80% державного боргу країни. У 2015 уряд Пуерто-Ріко оголосив дефолт за державним боргом, сума якого тоді перевищувало 70 млрд доларів. Крім того, країна мала ще понад 50 млрд доларів державних пенсійних зобов'язань. У 2017 році після найбільшого в історії США муніципального банкрутства острів Пуерто-Ріко помістили під захист суду.

Пуерто-Ріко перебуває під юрисдикцією США, і американський уряд з метою виводу острова з кризи створив спеціальну наглядову раду. На початку 2017 року виконавчим директором Ради стала Яресько.

Яресько була міністром фінансів України з 2 грудня 2014 по 14 квітня 2016 року. Вона народилася в США, але на початку 90-х переїхала в Україну.

У 2015 році під її керівництвом Україна здійснила реструктуризацію зовнішнього боргу за 13 випусками єврооблігацій на загальну суму 15 млрд доларів. Домовленість передбачала передбачає списання близько 3 млрд доларів і відстрочку виплати 8,5 млрд доларів основної суми боргових зобов'язань на чотири роки.