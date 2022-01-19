Яресько​ домовилась про списання 80% боргів для Пуерто-Ріко

Рада з фінансового управління і контролю для Пуерто-Ріко, яку очолює колишня міністриня фінансів України Наталія Яресько, розробила план виводу країни з кризи після дефолту. Він передбачає списання 80% державного боргу країни.

У вівторок, 18 січня, план було затверджено федеральним судом США, повідомляє Associated Press.

У 2015 році уряд Пуерто-Ріко оголосив дефолт за державним боргом, сума якого тоді перевищувало 70 млрд доларів. Крім того, країна мала ще понад 50 млрд доларів державних пенсійних зобов'язань. У 2017 році після найбільшого в історії США муніципального банкрутства острів Пуерто-Ріко помістили під захист суду.

Пуерто-Ріко перебуває під юрисдикцією США, і американський уряд з метою виводу острова з кризи створив спеціальну наглядову раду. На початку 2017 року виконавчим директором Ради стала Яресько.

У Пуерто-Ріко цей орган називають "ла хунта".

Розроблений американськими радниками план реструктуризації державного боргу Пуерто-Ріко набуде чинності 15 березня. Він передбачає списання 80% боргів, що заощадить острову 50 млрд доларів. У плані зазначається, що Пуерто-Ріко матиме достатньо ресурсів для погашення боргів до 2034 року.

"Період фінансової кризи добігає кінця. Ми зробили те, що багато хто вважав неможливим", - заявила Яресько.

PR’s inability to pay its debt has hampered the economic recovery and affected the lives of residents & the success of businesses. The #PlanofAdjustment reduces the debt by 80% and saves PR more than $50 billion in debt service payments. — Financial Oversight & Mgmt Board for Puerto Rico (@FOMBPR) January 18, 2022

Очікується, що через три-п'ять років Пуерто-Ріко зможе повернутися на зовнішні ринки запозичень, але, за словами Яресько, план містить певні запобіжники та обмеження для недопущення нової боргової кризи.

Губернатор Пуерто-Ріко Педро П'єрлуїсі заявив, що план може стати значним кроком до економічного відновлення острова. "Угода, хоча й недосконала, дуже хороша для Пуерто-Ріко", – вважає П’єрлуїсі.

Яресько була міністром фінансів України з 2 грудня 2014 по 14 квітня 2016 року. Вона народилася в США, але на початку 90-х переїхала в Україну.

У 2015 році під її керівництвом Україна здійснила реструктуризацію зовнішнього боргу за 13 випусками єврооблігацій на загальну суму 15 млрд доларів. Домовленість передбачала передбачає списання близько 3 млрд доларів і відстрочку виплати 8,5 млрд доларів основної суми боргових зобов'язань на чотири роки.