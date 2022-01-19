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Прем'єр Швеції: Росія має знизити напруженість на кордоні з Україною

Політик також підтвердила повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та програми реформ України.

Прем'єр Швеції: Росія має знизити напруженість на кордоні з Україною
Магдалена Андерссон
Фото: EPA/UPG

Росія має зменшити напруженість на українському кордоні, заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона написала у Twitter.

"Чудова розмова з українським президентом Володимиром Зеленським. Підтвердила повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та програми реформ України. Росія має знизити напруженість уздовж кордону з Україною", - написала Андерссон.

Вона також зазначила, що шведська сторона "рада вітати президента Зеленського у Швеції за першої ж можливості".

Розмова Зеленського з Магдаленою Андерссон відбулась на тлі стягування Росією військ до кордонів України та висунення ультиматуму не брати до НАТО країни Східної Європи. США заявляють, що Росія може атакувати Україну будь-якої миті.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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