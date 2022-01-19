В ІКАО назвали причину посадки Ryanair із Протасевичем на борту у Мінську

Повідомлення про замінування, через яке літак з колишнім головним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем на борту екстрено посадили в Мінську в травні 2021 року, було свідомо неправдивим.

Про це повідомляє The Aviation Herald із посиланням на звіт, який Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) надіслала своїм учасникам.

В ІКАО зазначили, що не приписують поширення інформації про мінування будь-якій державі.

"Оскільки ні бомби, ні свідчень її існування не було виявлено під час підготовки до посадки в Афінах і після різних перевірок у Білорусі та Литві, вважається, що повідомлення про бомбу було навмисно помилковим", – йдеться у документі.

17 січня ІКАО повідомила про завершення звіту з висновками про інцидент із Ryanair і надала його 193 країнам – членам організації. Звіт підготувала спеціальна група, до якої входять експерти в галузі авіаційної безпеки, експлуатації повітряних суден, аеронавігації та міжнародного повітряного права.

В ІКАО не розкрили змісту документа, але розповіли, що розглянуть висновки з нього на засіданні 31 січня.

За даними ЗМІ, які оприлюднили витяг зі звіт, в організації зазначили, що електронний лист про загрозу вибуху надійшов до аеропорту Мінська о 12:56:45 за місцевим часом, коли літак уже готувався до екстреної посадки. У наданому білоруською стороною ІКАО скриншоті листа час отримання інший – 12:25.

Нагадаємо, що 23 травня 2021 року влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано.

Блогера звинувачують за кількома статтями кримінального кодексу Білорусі: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.