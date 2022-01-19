Росія може розміщувати війська в Білорусі під виглядом навчань для атаки України з півночі, – Держдеп

Білоруську владу в "приватному порядку" попередили про неприйнятність такої співучасті.

США занепокоєні через переміщення російських військ у Білорусь, які відбуваються нібито під виглядом регулярних спільних військових навчань.

Про це на брифінгу увечері 18 січня повідомив представник Державного департаменту.

"Вибір часу (для навчань. –Ред.) примітний, і, звісно, викликає занепокоєння, що Росія може мати намір розміщення військ у Білорусі під виглядом спільних навчань, щоб, можливо, атакувати Україну з півночі", – заявив він.

У Держдепі додали, що попереджали білоруську владу "в приватному порядку" про неприйнятність участі Білорусі в співучасті в такому можливому нападі.

Нагадаємо, спільні військові навчання Росії і Білорусі "Союзна рішучість" відбудуться 10-20 лютого, але російські збройні сили та техніка вже почали заїжджати.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України".

Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома.