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Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, аби "залагодити розбіжності"

Найближчими кількома тижнями президент Туреччини відвідає Україну.

Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, аби "залагодити розбіжності"
Фото: EPA/UPG

Президент Реджеп Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб "залагодити розбіжності". Туреччина готова зіграти свою роль у деескалації відносин Росії та України.

Про таке рішення Ердогана заявив офіційний представник президента Ібрагім Калин, повідомляє Daily Sabah.

"Туреччина готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною. Президент Ердоган проводить переговори як із президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися у своїх проблемах і розбіжностях", – розповів він.

Представник президента Туреччини уточнив, що Ердоган "найближчими кількома тижнями вирушить на Україну для переговорів із Зеленським". Візит Ердогана до Києва глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував ще у середині грудня.

Раніше Ердоган назвав малоймовірним нове вторгнення Росії в Україну. Президент Туреччини додав, що хоче обговорити ситуацію, що склалася, з президентом Росії Володимиром Путіним.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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