Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, аби "залагодити розбіжності"

Президент Реджеп Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб "залагодити розбіжності". Туреччина готова зіграти свою роль у деескалації відносин Росії та України.

Про таке рішення Ердогана заявив офіційний представник президента Ібрагім Калин, повідомляє Daily Sabah.

"Туреччина готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною. Президент Ердоган проводить переговори як із президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися у своїх проблемах і розбіжностях", – розповів він.

Представник президента Туреччини уточнив, що Ердоган "найближчими кількома тижнями вирушить на Україну для переговорів із Зеленським". Візит Ердогана до Києва глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував ще у середині грудня.

Раніше Ердоган назвав малоймовірним нове вторгнення Росії в Україну. Президент Туреччини додав, що хоче обговорити ситуацію, що склалася, з президентом Росії Володимиром Путіним.