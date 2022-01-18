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Ердоган заявив про бажання обговорити з Путіним ситуацію навколо України

"Настав час для повного виключення сценарію війни".

Ердоган заявив про бажання обговорити з Путіним ситуацію навколо України
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав малоймовірним нове вторгнення Росії в Україну, але водночас додав, що хоче обговорити ситуацію, що склалася, з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він сказав на пресконференції в рамках візиту до Албанії в вівторок, 18 січня, пише "Анадолу".

Ердоган заявив, що для "ухвалення такого кроку в Москві мають проаналізувати ситуацію в світі та всередині країни".

Президент Туреччини, яка входить до складу НАТО, розказав, що збирається обговорити ситуацію в Україні з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який був у Києві 14 січня.

"Я поговорю з Ільхамом Алієвим. Безумовно, важливо обговорити ці питання і з Путіним. Тому що ці регіони не можуть нести навантаження нової війни. Це було б неправильно. Настав час для повного виключення сценарію війни з політичного порядку денного", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини наголосив, що у сучасному світі прагнення до окупації чужих земель не призведе до бажаного.

"Наприклад, які кроки зробила Росія в Україні, Криму. Під час кожної розмови з Путіним я заявляю, що Туреччина проти окупації Криму. Цю ж позицію доводить до російської сторони зовнішньополітичне відомство Туреччини. Тобто позиція Туреччини щодо цього питання однозначна", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, що 29 листопада Ердоган вперше запропонував своє посередництво між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію.

Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

Відтоді ситуація навколо України значно загострилася, і Росія почала перекидати до західних кордонів війська навіть з Далекого Сходу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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