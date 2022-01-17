Надійшло повідомлення про "замінування" трьох станцій метро у Києві, вибухівки не виявлено (оновлено)

Наразі станцію метро "Театральна" та пересадку зачинено для входу та виходу пасажирів.

Станцію Київського метрополітену "Театральна" та пересадку зачинено на вхід та вихід, повідомляє у Telegram пресслужба столичного метрополітену.

"Станцію метро "Театральна" та пересадку зачинено для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні також було повідомлено про замінування станцій "Позняки" та "Дарниця". Їх було оглянуто, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Оновлено 23:44. Наразі перевірку станції метро "Театральна" і пересадочного вузла завершено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

"Метрополітен працює у звичайному режимі", - повідомляє пресслужба столичного метро.

Нагадаємо, 7 і 8 січня у столиці "мінували" всі торгово-розважальні центри, а також Центральний залізничний вокзал. Повідомлення про вибухівку були неправдивими.

12 січня невідомі "замінували" чотири станції Київського метрополітену.