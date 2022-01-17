Від початку доби на Донбасі не стріляли, - штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 січня окупанти поранили українського воїна біля Катеринівки. У суботу, 15 січня у зоні бойових дій на Донбасі була тиша.

Впродовж п’ятниці, 14 січня російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

13 січня окупанти двічі порушили режим припинення вогню, а впродовж 12 січня, – тричі. В результаті боєць ООС отримав бойову травму.