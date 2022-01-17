У Міноборони пообіцяли до кінця 2022 не штрафувати жінок, які не стануть на військовий облік

"Прямо зараз" жінкам не треба йти до військкоматів.

У Міністерстві оборони України обіцяють зміни в питанні взяття жінок на військовий облік. Після їх ухвалення інформацію оприлюднять До кінця 2022 року жінок, які не стануть на облік у військкоматах, не штрафуватимуть.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить", – написала вона у фейсбуці.

Заступниця голови Міноборони наголосила, що штрафів протягом 2022 не буде. За її словами, зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін.

Також опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік – як чоловіків, так і жінок. У тому числі й "цифровізація" процесів, які технічно можливо перевести в онлайн.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляв, що зі взяттям на військовий облік ніяких змін у житті українських жінок не буде.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міністерства оборони України про розширений перелік спеціальностей, які мають стати на військовий облік. Він містить 35 фахових напрямків.

Міністерство оборони України оприлюднило роз’яснення щодо запроваджених змін.

Порядок дій щодо взяття жінок на військовий облік мали розробити до кінця 2021 року.

23 грудня на сайті Президента була оприлюднена петиція проти військового обліку жінок. Необхідні для розгляду 25 тис. голосів вона забрала за 4 дні.