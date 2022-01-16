ДСНС попереджає про високу загрозу сходження лавин у Карпатах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 17 січня у Карпатах очікується висока загроза сходження снігових лавин.

"17 січня у зв’язку зі снігопадами у високогір’ї Iвано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Прикарпатське управління ДСНС закликає туристів утриматися від походів в гори взимку, коли є висока лавинна небезпека та погані погодні умови.

Нагадаємо, російських військових накрила лавина у Південній Осетії, є загиблі.