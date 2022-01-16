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У горах Львівщини травмувалися чотири дитини

Також постраждав дорослий лижник

У горах Львівщини травмувалися чотири дитини
Фото: ДСНС

15 січня рятувальники Львівщини надали допомогу 5 травмованим туристам-лижникам, з них 4 дітям.

Про це повідомили у ДСНС.

Так, на горі Тростян надано допомогу 2 травмованим туристам-лижникам (діти 2007 та 2013 років народження).

На горі Високий Верх також травмувалися два лижники, з них 1 дитина 2016 року народження.

На горі Політехнік надавалась допомога дитині 2007 року народження.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

У ДСНС просять туристів дотримуватися безпечної швидкості, яка дає час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення. А також – не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази, одягати захисне спорядження і не з’їжджайти з трас.

Нагадаємо, під час сходження на Говерлу загинула туристика з Одещини.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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