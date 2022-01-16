Відсьогодні друковані ЗМІ в Україні мають видаватися державною мовою

Обсяг видань українською мовою має становити не менше 50% від тих, що продаються у певному місці.

Сьогодні, 16 січня набула чинності норма Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою газети та журнали в Україні мають видаватися державною мовою.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Нововведення передбачають, що випуск друкованих ЗМІ іншими мовами, аніж українська, дозволено лише за умови, що вони паралельно матимуть український варіант. Усі мовні версії повинні видаватися в один день, мати однакову назву, зміст, обсяг, спосіб друку і аналогічну нумерацію.

Відповідно до даних Книжкової палати України у 2021 році 217 газет та 107 найменувань журналів (загальноукраїнських і регіональних видань) виходили недержавною мовою і не мали українськомовної версії.

Обсяг газет та журналів державною мовою з 16 січня має становити не менше 50% від тих, що продаються у певному місці. Якщо ж у крапці продаватимуть видання іноземною мовою, то обов’язковим стане продаж примірників цієї преси українською.

“16 січня – новий етап імплементації норм мовного Закону, який безумовно забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної. Української і справді стає більше”, – наголосив Кремінь.