ДТП сталася зранку у суботу, 15 січня на виїзді із міста Перечин на вул. Ужгородській (дорога Львів-Самбір-Ужгород). Рятувальники отримали інформацію про аварію об 11:00.
Учасниками автотрощі стали автомобілі Land Rover та BMW.
“У результаті зіткнення травмовано 7 осіб, з яких 3 дітей. Наразі постраждалі перебувають під опікою медиків Ужгородської міської лікарні”, – йдеться у повідомленні.
Усі травмовані – мешканці м. Ужгород та Ужгородського району.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загорілися рейсовий автобус та автомобіль ВАЗ-2101, загинув водій легковика.