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На Закарпатті у результаті автотрощі постраждало 7 людей, зокрема три дитини

Аварія сталася на виїзді із міста Перечин.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
У Закарпатській області внаслідок зіткнення автомобілів постраждало 7 осіб, серед яких 3 – це діти. Про це повідомили місцеві надзвичайники.

ДТП сталася зранку у суботу, 15 січня на виїзді із міста Перечин на вул. Ужгородській (дорога Львів-Самбір-Ужгород). Рятувальники отримали інформацію про аварію об 11:00.

Учасниками автотрощі стали автомобілі Land Rover та BMW. 

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

“У результаті зіткнення травмовано 7 осіб, з яких 3 дітей. Наразі постраждалі перебувають під опікою медиків Ужгородської міської лікарні”, – йдеться у повідомленні. 

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Усі травмовані – мешканці м. Ужгород та Ужгородського району.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загорілися рейсовий автобус та автомобіль ВАЗ-2101, загинув водій легковика.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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