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Через витік хімікатів у Горлівці Росія може розширити агресію проти України, – розвідка Міноборони

У місто доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності у повітря витікають отруйні речовини.

Через витік хімікатів у Горлівці Росія може розширити агресію проти України, – розвідка Міноборони
Фото: izi.ua

В окуповане російськими військовими місто Горлівку Донецької області доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності у повітря витікають отруйні речовини.

Про це йдеться на сторінці Головне управління розвідки Міноборони у соцмережі Facebook.

Аміак доставлено на ПАТ “Концерн Стирол”.

“Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України. Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави”, – йдеться у повідомленні.

У військовій розвідці зазначено, що спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використано для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави.

Нагадаємо, на початку січня військова розвідка повідомила, що протягом новорічних свят російські окупаційні війська посилили свої позиції на Донбасі. Зокрема окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення і збільшили кількість снайперських пар.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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