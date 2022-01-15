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Управління держохорони України відзначає 30-ту річницю від дня заснування

З нагоди річниці військовослужбовці УДО отримали почесні відзнаки Верховної Ради.

Управління держохорони України відзначає 30-ту річницю від дня заснування
Фото: vchaspik.ua

Президент України Володимир Зеленський привітав Управління державної охорони України з 30-ю річницею від дня заснування.

Про йдеться на сайті Офісу президента.

Він зазначив, що управління є невід'ємною складовою сектору безпеки і оборони, йому належить важлива роль у забезпеченні стабільного розвитку нашої країни та функціонуванні органів державної влади, особливо під час військової агресії проти нашої держави та зростання терористичних загроз.

“Ви одними із перших серед правоохоронних органів і військових формувань виступили на захист територіальної цілісності та незалежності України у 2014 році і сьогодні в районі проведення операції об'єднаних сил самовіддано виконуєте завдання, забезпечуючи у бойовій обстановці безпеку осіб, щодо яких здійснюється державна охорона”, – додав президент.

Очільник країни зазначив, що відмінними рисами охоронного відомства стало самовіддане служіння українському народові та рішучий захист інтересів суспільства й держави.

“Кожного дня особисто бачу вашу роботу, виклики й проблеми, з якими доводиться стикатися й вирішувати швидко, рішуче, професійно. Дякую кожному за патріотизм, мужність, вірність честі й військовій присязі. Бажаю всім міцного здоров'я, злагоди, благополуччя і незламної віри в нашу перемогу та світле майбутнє держави”, – сказав Зеленський.

Додамо, з нагоди річниці військовослужбовці УДО отримали почесні відзнаки Верховної Ради, повідомила пресслужба українського парламенту.

Нагороди вони отимали також за вагомий внесок у справу забезпечення державної охорони щодо органів державної влади України і вищих посадових осіб, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм.

Нагадаємо, торік влітку президент Володимир Зеленський призначив В'ячеслава Штучного першим заступником начальника Управління держохорони України.

УДО очолює генерал-майор Сергій Рудь.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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