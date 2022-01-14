Сьогодні, 14 січня, на вулиці Андрія Аболмасова в Дніпровському районі Києві сталася бійка. Через зауваження за неправильне паркування водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт. Останнього ушпиталили.

Відео інцидент оприлюднив телеграм-канал "Оперативний".

Як зазначається, приблизно об 11:30 на Аболмасова, 6, мешканець будинку зробив зауваження власникові припаркованого авто Toyota Land Cruiser Prado за неправильне паркування. "Останній завдав ударів кулаками і зробив кидок просто за те, що його попросили дотримуватися ПДР. Після цього ще й почав добивати на землі. Постраждалого терміново госпіталізували до ЛШД", – сказано в повідомленні. Зазначається, що поліція Києва приїхала, але, "через кілька хвилин поїхала, не оформивши нападника".

За інформацією з відкритих джерел, нападник - Владислав Стеценко, 1997 р.н., син голови комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки Вадима Стеценка.

Поліція Києва повідомила, що дізналася про бійку під час моніторингу мережі Інтернет.

"Попередньо правоохоронці встановили, що між опонентами виник конфлікт через неправильне паркування автомобіля. Згодом один з чоловіків накинувся з кулаками на іншого та наніс йому декілька ударів у різні частини тіла. Внаслідок бійки одного із учасників госпіталізовано у лікарню, а з іншим чоловіком спілкуються слідчі", – зазначають у поліції.

Подія зареєстрована в Дніпровському управлінні поліції. Правову кваліфікацію їй нададуть після встановлення обставин.