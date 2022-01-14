ВАКС засудив колишнього київського прокурора до 5 років позбавлення волі

Його визнали винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві.

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 14 січня, ухвалив тюремний вирок для колишнього начальника відділу прокуратури Київської області Володимира Чеботарьова.

Його визнали винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві і засудили до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство з'ясувало, що Чеботарьов підбив директора приватної фірми дати хабар у розмірі 130 тисяч гривень працівникам прокуратури Рівненської області. При цьому він не збирався передавати ці гроші, а хотів привласнити їх. Таким чином він заволодів 50 тисячами гривень у квітні та вересні 2016 року.

Суд зважив на докази слідства та визнав колишнього прокурора винним за ч. 3 ст. 369 та ч. 1 ст. 190 КК України.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції. До цього часу експрокурор перебуватиме під заставою в 1,24 млн гривень.

Чеботарьова звільнили з органів прокуратури у березні 2018 року.