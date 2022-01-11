Тупицький перед Новим роком отримав від КС майже мільйон гривень зарплати, – адвокат

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький 30 грудня 2021 року отримав майже 904 тис. гривень заробітної плати.

Про це повідомив адвокат Роман Васильняк, опублікувавши скриншоти декларації Тупицького та рішення суду.

"Круто бути суддею Конституційного Суду України! Вирішили народні депутати обмежити судову винагороду (на час карантину), а ти "бах" і визнаєш це рішення неконституційним через КСУ, де ти Голова. Потім йдеш в ОАСК і отримуєш позитивне рішення. Потім (до вирішення справи в апеляційному та касаційному порядку) отримуєш усе баблішко одразу. Мільйон під ялинку. А звичайні громадяни роками не можуть декілька тисяч стягнути з держави, бо фінансування на нульовому рівні. Але то для звичайних громадян "денег нет", а для цілого Голови КСУ, який довго чекати не зможе гроші знайдуться завжди", – написав Васильняк у фейсбуці.

Зокрема, Тупицький у своїй декларації вказав, що 30 грудня він отримав 903 984 гривні заробітної плати за основним місцем роботи. Виплату здійснив Конституційний суд України.

Фото: facebook.com/wasylnyak

Фото: facebook.com/wasylnyak

Нагадаємо, в листопаді Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора передали суду обвинувальний акт у другій кримінальній справі проти Олександра Тупицького. Його разом з головним бухгалтером Конституційного суду обвинувачують в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби ("Клієнт Казначейства – Казначейство").

Тупицького також судять за обвинуваченням у наданні брехливих свідчень і спробі підкупу свідка (ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України). При цьому сам Тупицький відмовився визнавати себе підозрюваним.

Через цю кримінальну справу його відсторонили від виконання обов'язків голови Конституційного суду.