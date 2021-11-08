ДБР передало до суду другу справу проти Тупицького

Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора передали суду обвинувальний акт у другій кримінальній справі проти Олександра Тупицького.

Про це повідомили на сайтах ДБР та ОГП.

Тупицького судитимуть разом із головним бухгалтером Конституційного суду за ч.2 ст.361 Кримінального кодексу. Їх обвинувачують в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби ("Клієнт Казначейства – Казначейство").

В ході розслідування ДБР встановило, що після відсторонення від посади в грудні 2020 року Тупицький передав головному бухгалтеру свій електронний підпис з ключем для доступу в систему казначейства і наказав підписати бухгалтерські документи від його імені.

З 29 грудня 2020 року до 9 лютого бухгалтерка використала підпис Тупицького 207 разів.

Від його імені підписувались електронні платіжні доручення на виплату суддям і парцівникам суду зарплат, премій, допомог, надбавок тощо.

Нагадаємо, що Тупицького також судять за обвинуваченням у наданні брехливих свідчень і спробі підкупу свідка (ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України). При цьому сам Тупицький відмовився визнавати себе підозрюваним.

Через цю кримінальну справу його відсторонили від виконання обов'язків голови Конституційного суду.