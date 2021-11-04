Їм інкримінують збирання "данини" з автоперевізників.

Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило підозру 11 співробітникам Криворізького районного управління поліції, яким інкримінують систематичне отримання хабарів від автоперевізників. Трьох із них, в тому числі в.о. начальника одного з відділів поліції, затримали у середу під час передачі чергових 40 тис. гривень.

Про це повідомили пресслужби ДБР та обласної прокуратури в четвер, 4 листопада.

Всього задокументовано 11 епізодів отримання хабарів поліцейськими на загальну суму понад 180 тис. гривень.

"Правоохоронці шантажували місцевих підприємців, які здійснювали вантажні перевезення, зокрема паливно-мастильних матеріалів, металобрухту, деревини. Поліцейські вимагали щомісячну плату за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності, а також за непритягнення до відповідальності водіїв вантажівок у разі порушення правил дорожнього руху", - вважає слідство.

Поліцейським закидають ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронні органи провели 17 обшуків за місцем проживання поліцейських та в будівлі районного управління поліції, вилучивши службову документацію, чорнові записи, кілька комп'ютерів, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти на загальну суму понад 44 тис. гривень.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: /dnipr.gp.gov.ua

Нагадаємо, що кілька днів тому СБУ затримала працівника ДБР за підозрою в провокації підкупу.