Державне бюро розслідувань повідомило підозру 11 співробітникам Криворізького районного управління поліції, яким інкримінують систематичне отримання хабарів від автоперевізників. Трьох із них, в тому числі в.о. начальника одного з відділів поліції, затримали у середу під час передачі чергових 40 тис. гривень.
Про це повідомили пресслужби ДБР та обласної прокуратури в четвер, 4 листопада.
Всього задокументовано 11 епізодів отримання хабарів поліцейськими на загальну суму понад 180 тис. гривень.
"Правоохоронці шантажували місцевих підприємців, які здійснювали вантажні перевезення, зокрема паливно-мастильних матеріалів, металобрухту, деревини. Поліцейські вимагали щомісячну плату за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності, а також за непритягнення до відповідальності водіїв вантажівок у разі порушення правил дорожнього руху", - вважає слідство.
Поліцейським закидають ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - вимагання та одержання неправомірної вигоди.
Правоохоронні органи провели 17 обшуків за місцем проживання поліцейських та в будівлі районного управління поліції, вилучивши службову документацію, чорнові записи, кілька комп'ютерів, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти на загальну суму понад 44 тис. гривень.
Нагадаємо, що кілька днів тому СБУ затримала працівника ДБР за підозрою в провокації підкупу.