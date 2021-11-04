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Київ поки що не скасовуватиме дистанційку в школах

"Хворіють багато дітей, і багато хворіють важко. У нас, на жаль, є летальні випадки".

Київ поки що не скасовуватиме дистанційку в школах
Фото: Марина Верещака

Міська влада Києва поки що не планує скасовувати дистанційне навчання у школах.

Про це на пленарному засіданні сесії Київської міської ради в четвер, 4 листопада, сказав мер Віталій Кличко.

"Школярі поки що на дистанційному навчанні, бо в цю хвилю хворіють багато дітей, і багато хворіють важко. У нас, на жаль, є летальні випадки серед дітей. Тому учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Ми всі сподіваємося, що це станеться найближчим часом", - заявив він.

Нагадаємо, що школи в Києві закрили 23 жовтня. Перший тиждень учні знаходилися на канікулах, а з 1 листопада вони відновили заняття в дистанційному режимі.

З 1 листопада столиця Україна перебуває у "червоній" зоні адаптивного карантину. Найвищий рівень епідемічної небезпеки, за прогнозами, буде зберігатися весь місяць.

За останню добу, 3 листопада, в Києві виявили 1836 хворих на коронавірус, 41 людина померла. До лікарень столиці госпіталізували 255 хворих на коронавірус та 303 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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