​Більшість українських школярів негативно ставляться до дистанційного навчання, - опитування

57% українських школярів вважають рівень викладання на онлайн-уроках нижчим, ніж на уроках в класах, а 51% - негативно ставиться до дистанційного навчання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Українських школярів опитали паралельно з польськими і отримали схожі результати. Однак, за більшістю критеріїв для польських учнів дистанційне навчання було більш доступним, ніж для учнів українських шкіл.

Фото: kiis.com.ua

Учнів також попросили оцінити якість онлайн-уроків. Як в Польщі, так і в Україні більшість оцінили дистанційне навчання негативно – 46% серед поляків та 51% - серед українців.

Фото: kiis.com.ua

Переважна більшість респондентів вказала, що рівень викладання на онлайн-уроках нижче, ніж на уроках в класах. Серед польських учнів про це зазначили – 65% респондентів, серед українських – 57%.

Одним з основних питань дослідження було запитання про те, чого учні бояться найбільше при поверненні до традиційного шкільного навчання. Одним з найбільших бар’єрів для учнів обох країн виявились незручності пов’язані з необхідністю рано вставати й добиратись в школу – його вказали 34% польських та 36% українських школярів.

Фото: kiis.com.ua

Напередодні повернення до шкільних класів, учнів запитали, яку б форму навчання вони обрали, якби мали вільний вибір. Традиційній формі навчання надали значну перевагу учні обох країн – 60% польських і 65% українських.

Респонденти з обох країн зазначали про погіршення здоровя, тож їх також запитали про ставлення до вакцинації. Ситуація разюче відрізняється, оскільки в Польщі – 22% учнів вказали, що вони вакцинуються проти COVID-19, тоді як в Україні – таких лише 2%.

Фото: kiis.com.ua

Нагадаємо, з 20 вересня в українських школах почнуть діяти пороги вакцинації.

Раніше Дитячий фонд ООН закликав уряд України зробити усе можливе, щоб школи в Україні залишалися відкритими у новому навчальному році.

У липні Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ спільно закликали не закривати школи під час пандемії коронавірусу, оскільки дистанційне навчання шкідливо впливає на якість освіти, соціальне та психічне благополуччя дітей і молоді. У рекомендаціях ВООЗ йдеться про те, що закриття шкіл слід розглядати лише як винятковий захід, лише у випадку великих спалахів або неможливості контролювати епідемію будь-якими іншими заходами.

В Україні перед початком нового навчального року почали вакцинувати працівників закладів освіти. Станом на 27 серпня хоча б одну дозу вакцини від ковіду отримали приблизно 52% освітян.