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У Чернівецькій області під залізничною колією утворився провал

Один з поїздів не зміг доїхати до Чернівців.

У Чернівецькій області на перегоні Новоселиця - Мамалига під залізничною колією ввечері 19 вересня утворився провал. Внаслідок надзвичайної події поїзд №117/118 Чернігів — Київ — Чернівці не доїхав 62 кілометри до кінцевої станції.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Фото: УЗ

Пасажирів поїзда вирішили довезти до Чернівців на автобусах.

У зворотному напрямку поїзд з Чернівців поїде о 19:46 зміненим маршрутом через Заліщики та Тернопіль.

З маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Гречани. Пасажирів із цих станцій забере інший поїзд. Потім обидва склади об'єднають в Хмельницькому.

У зв'язку з цим до Києва поїзд приїде на дві години пізніше.

Відновлювальні роботи на колії триватимуть щонайменше до кінця робочого дня. "Укрзалізниця" підкреслила, що яма під колією виникла в районі карстових печер.

Нагадаємо, що в червні біля села Рукшин на півночі Чернівецької області карстовий провал утворився прямо на людському городі. Вирва діаметром близько семи метрів утворилася за 20 метрів від житлового будинку.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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