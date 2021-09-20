Один з поїздів не зміг доїхати до Чернівців.

У Чернівецькій області на перегоні Новоселиця - Мамалига під залізничною колією ввечері 19 вересня утворився провал. Внаслідок надзвичайної події поїзд №117/118 Чернігів — Київ — Чернівці не доїхав 62 кілометри до кінцевої станції.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Фото: УЗ

Пасажирів поїзда вирішили довезти до Чернівців на автобусах.

У зворотному напрямку поїзд з Чернівців поїде о 19:46 зміненим маршрутом через Заліщики та Тернопіль.

З маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Гречани. Пасажирів із цих станцій забере інший поїзд. Потім обидва склади об'єднають в Хмельницькому.

У зв'язку з цим до Києва поїзд приїде на дві години пізніше.

Відновлювальні роботи на колії триватимуть щонайменше до кінця робочого дня. "Укрзалізниця" підкреслила, що яма під колією виникла в районі карстових печер.

Нагадаємо, що в червні біля села Рукшин на півночі Чернівецької області карстовий провал утворився прямо на людському городі. Вирва діаметром близько семи метрів утворилася за 20 метрів від житлового будинку.