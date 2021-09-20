У Чернівецькій області на перегоні Новоселиця - Мамалига під залізничною колією ввечері 19 вересня утворився провал. Внаслідок надзвичайної події поїзд №117/118 Чернігів — Київ — Чернівці не доїхав 62 кілометри до кінцевої станції.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Пасажирів поїзда вирішили довезти до Чернівців на автобусах.
У зворотному напрямку поїзд з Чернівців поїде о 19:46 зміненим маршрутом через Заліщики та Тернопіль.
З маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Гречани. Пасажирів із цих станцій забере інший поїзд. Потім обидва склади об'єднають в Хмельницькому.
У зв'язку з цим до Києва поїзд приїде на дві години пізніше.
Відновлювальні роботи на колії триватимуть щонайменше до кінця робочого дня. "Укрзалізниця" підкреслила, що яма під колією виникла в районі карстових печер.
Нагадаємо, що в червні біля села Рукшин на півночі Чернівецької області карстовий провал утворився прямо на людському городі. Вирва діаметром близько семи метрів утворилася за 20 метрів від житлового будинку.