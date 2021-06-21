У селі Рукшин біля Хотина в понеділок, 21 червня, на людському городі утворився карстовий провал.

За даними обласної державної адміністрації, вирву діаметром близько 7 метрів та глибиною понад 3 метри виявили сьогодні вдень. Виникла вона за 20 метрів від житлового будинку.

Фото: facebook.com/CVoda

Поблизу провалу виставили контрольні мітки, щоб побачити, чи буде ґрунт обсипатися далі.

Нагадаємо, що 20 червня внаслідок зливи в Чернівецькій області підтопило 17 сіл, деякі під’їзні шляхи до населених пунктів було розмито, частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км і дорожнє покриття 9 мостів.

У понеділок вода почала відходити.