Засновник групи компаній "Автоентерпрайз" і помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького, Дмитро Ніконов, застосував пістолет травматичної дії під час конфлікту на паркуванні в Харкові. На своїй сторінці в Facebook Ніконов заявив, що таким чином він захищався від нападу.

За словами Ніконова, опонент вдарив його ліктем і наступив йому на ногу.

"Потім нападник взяв щось у машині (ключ чи викрутку), тримаючи мою ногу своєю. Я зіштовхую з моєї ноги нападника і відходжу. Нападник з розворота б'є мене в скроню. Я дістаю з сумки пістолет і попереджаю про застосування у випадку продовження нападу. Роблю попереджувальний вистріл у підлогу. Нападник продовжує зближення і я знову роблю вистріл у підлогу", - заявив він.

Під час другого вистрілу куля потрапилв в палець суперника Ніконова.

Згідно з даними поліції, постраждалим є чоловік 1979 року народження. Причиною конфлікту стало паркувальне місце на вул. Новоалександрівській. Ніконов стверджує, що попросив водія Audi від'їхати від зарядної станції для електрокарів на вільне місце, але той нібито вискочив з авто і почав конфлікт.

На сторінці "Антикорупційного блоку учасників АТО" оприлюднили відео із травмованим, де він заявив, що справді не хотів переставляти машину, однак Ніконов його нібито почав ображати. Він не заперечує, що вдарив Ніконова в голову, і каже, що намагався вибити пістолет із рук, пише НВ з посиланням на запис.

"Він обійшов машину, підійшов до моїх водійських дверей та почав на мене нападати. Я почав на нього наступати, він дістав пістолет, зарядив — отримав у голову. Боячись за своє життя, я вдарив, бо думав, що він зараз застосує пістолет. Думаю, зараз впаде і, може, протверезішає чоловік. І він тоді почав стріляти. Перший раз він промахнувся, друга куля потрапила в ногу", - заявив він.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції встановило у діях народного депутата Олександра Куницького з фракції "Слуга народу" адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. Олександр Куницький використовує депутатський мандат "слуги народу" в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками. А саме Куницький як депутат допомагав просувати інтереси "Автоентерпрайз" – харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них. Ніконов є засновником саме цієї групи компаній.