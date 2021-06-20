У київському аеропорту “Бориспіль” прикордонники виявили пасажира з діамантами на 1 мільйон гривень.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Фото: Держприкордонслужба

Під час оформлення авіарейсу “Тель-Авів – Київ” прикордонники спільно з митниками перевірили ручну поклажу 59-річного громадянина Ізраїлю.

Правоохоронці виявили браслет з білого золота та каблучку оздоблені діамантами, а також два діаманти жовтого кольору з сертифікатами "GIA" загальною вагою 2.21 карат.

За попередньою оцінкою сума коштовного каміння близько 1 000 000 грн.

Фото: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

“Завчасну інформацію щодо незаконного переміщення діамантів здобули оперативники ОКПП “Київ””, – йдеться у повідомленні.

За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 МКУ.

Нагадаємо, торік СБУ перехопила партію діамантів на 17 млн гривень, контрабанду намагалися ввезти в Україну через аеропорт "Бориспіль".