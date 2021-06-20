У Маріуполі ще – 30 присадибних ділянок.

Станом на ранок неділі, 20 червня у м. Дніпро залишаються частково підтопленими 48 приватних житлових будинків та 118 дворогосподарств.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

17-18 червня в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах випали інтенсивні дощі.

З 2 червня у цьому регіоні всього було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Окрім того, у Маріуполі через негоду досі частково підтоплені 30 присадибних ділянок в садовому товаристві “Метеор”. Там 17 червня внаслідок підняття рівня води стався перелив через дамбу Старокримського водосховища, яке розташоване на р. Кальчик.

Зараз рівень води поступово знижується.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Нагадаємо, внаслідок потопу у Ялті загинула людина, ще 18 постраждало, одна людина зникла безвісти.