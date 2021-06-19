У місті Винники Львівської області горів ресторан, причину пожежі встановлюють.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“19 червня о 02:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у м. Винники на вул. Шевченка, 3 «в» Львівського району”, – йдеться у повідомленні.

Фото: lviv.dsns.gov.ua

Пожежа виникла на першому поверсі 2-х поверхового цегляного ресторану, розміром 20×10 м.

На місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи 61-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Винники та 1-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова.

Пожежу локалізували о 02:38 та ліквідували о 02:40. Внаслідок пожежі вогнем знищено фритюрницю.

Фото: lviv.dsns.gov.ua

До ліквідації пожежі залучили 16 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, у місті Білгород-Дністровський на Одещині вогнеборці ліквідували пожежу на прогулянковому катері "Володимир".