В Україні відкрили справу на окупаційного воєнкома через призов кримчан в армію РФ

Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

Печерський районний суд Києва дозволив проведення спеціального досудового розслідування відносно окупаційного “військового комісара Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим”, який примушував цивільне населення півострова служити в збройних силах Росії.

Про це повідомляє Прокуратура АР Крим та м.Севастополя.

“Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії та надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (in absentia) відносно окупаційного «військового комісара Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим», який підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), що полягає у примушуванні цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах держави - окупанта”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у жовтні Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із призовом Росією на військову службу громадян України, які проживають в окупованому Криму.

У МЗС зазначили, що Росія здійснює призов населення окупованого Криму до збройних сил РФ, переслідує у кримінальному порядку тих, хто відмовляється від такої служби, а також залучає до масових військово-пропагандистських заходів населення, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19.