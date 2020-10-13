Кулеба прокоментував незаконний призов до російської армії в Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував незаконний призов на строкову службу до російської армії в Криму.

Відправка строковиків із Севастополя запланована на 14 жовтня - День захисника України. Про це міністр повідомив на брифінгу.

Юнаки призвані "на службу" до Чорноморського флоту та у війська Південного військового округу.

"Військовослужбовці саме цього округу задіюються для здійснення агресії проти нашої держави. Дуже чітко хочу зазначити, що призов у Криму - це воєнний злочин, прямо заборонений міжнародним гуманітарним правом. Ця незаконна призовна кампанія є вже дванадцятою. Тобто це вже 12 воєнних злочинів. Це демонструє, що російська агресія триває", - зазначив Кулеба.

Він додав, що речник президента РФ незодавно заявляв, нібито Крим "ніхто ніде не буде обговорювати" і це питання закрите.

"Питання Криму закрите виключно в свідомості жителів Кремля. Для решти світу та й для самих росіян, які не обтяжені пропагандистськими штампами, питання Криму лишатиметься відкритим, доки він не повернеться до складу України", - зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, що всі злочини окупантів у Криму фіксуються і "прийде час, коли всі вони додадуться до справи і Росія понесе за них відповідальність".

Нагадаємо, що 1 жовтня Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із призовом Росією на військову службу громадян України, які проживають в окупованому Криму.

У МЗС зазначили, що Росія здійснює призов населення окупованого Криму до збройних сил РФ, переслідує у кримінальному порядку тих, хто відмовляються від такої служби, а також залучає до масових військово-пропагандистських заходів населення, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19.