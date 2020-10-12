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Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій та призначив одного

Кадрові рішення стосуються очільників РДА у Рівненській, Кіровоградській та Сумській областях.

Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій та призначив одного
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох голів районних державних адміністрацій та призначив одного голову РДА.

Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті голови держави.

Так, президент звільнив Володимира Іщука з посади голови Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області та Віктора Мініча - з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області. Причинами звільнення зазначаються подані ними заяви.

Зеленський також звільнив Віталія Коваленка з посади голови Компаніївської районної державної адміністрації Кіровоградської області. Причина його звільнення не повідомляється.

Разом з тим, президент призначив Олександра Бескоровайного головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Виконуючим обов’язки гендиректора "Укроборонпрому" призначено Ігоря Фоменка.

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