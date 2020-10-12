Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій та призначив одного

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох голів районних державних адміністрацій та призначив одного голову РДА.
Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті голови держави.
Так, президент звільнив Володимира Іщука з посади голови Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області та Віктора Мініча - з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області. Причинами звільнення зазначаються подані ними заяви.
Зеленський також звільнив Віталія Коваленка з посади голови Компаніївської районної державної адміністрації Кіровоградської області. Причина його звільнення не повідомляється.
Разом з тим, президент призначив Олександра Бескоровайного головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Виконуючим обов’язки гендиректора "Укроборонпрому" призначено Ігоря Фоменка.