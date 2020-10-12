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Тимошенко: в Україні виробляються усі засоби захисту від коронавірусу

Політик закликала відмовитися від імпорту.

Тимошенко: в Україні виробляються усі засоби захисту від коронавірусу
Фото: ba.org.ua

Вітчизняні виробники можуть сьогодні надати усі необхідні захисні засоби, які потрібні українській медицині під час боротьби з коронавірусом - для цього потрібно переорієнтувати стратегію закупівель з-за кордону на власне виробництво. Так вважає голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час спілкування із представниками ТОВ «Київгума» у місті Бровари Київської області.

«Наше українське виробництво має можливість дати системі охорони здоров’я рукавички, захисні костюми шостого рівня захисту, а це означає стовідсотковий захист медиків, які працюють із хворими на КОВІД. Все це виробляється у нас, в Україні, найвищого рівня якості, згідно з міжнародними стандартами», – зазначила Юлія Тимошенко.

Імпорт захисних засобів, на її думку, є хибною стратегією.

«Усе це мусить бути зібрано президентом в єдину систему, яка дасть можливість Україні надійно захистити людей від КОВІДу і медиків, які надають допомогу, від заражень. Нам сьогодні не потрібно закуповувати в інших країнах, нам треба купувати своє – це сьогодні потрібно як ніколи», – резюмувала Юлія Тимошенко.

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