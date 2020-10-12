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У Геннадія Кернеса назвали замовника поширення фейків про нібито погіршення здоров'я мера

"Ні інсульту, ні втрати мови у Геннадія Кернеса немає".

У Геннадія Кернеса назвали замовника поширення фейків про нібито погіршення здоров'я мера

Як повідомив журналістам директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко, фейкова інформаційна атака з боку опонентів на майбутніх виборах не стала несподіванкою для команди чинного голови міської ради. Уже відомо, що замовниками поширення чуток про нібито погіршення стану здоров'я Геннадія Кернесає представники партії «Опозиційна платформа - За життя». Про це повідомляється на сайті Харківської міськради.

«Від цієї політсили вчора виступив дешевий клоун на прізвище Родзинський. Він заявив, що у Геннадія Кернеса стався інсульт, сталася втрата мови, і він про це, нібито, точно знає безпосередньо з берлінської клініки «Шаріте». Але де Родзинський, а де «Шаріте»? Таку інформацію йому б там просто не дали», - сказав Сидоренко.

Він також додав, що мотив поширення неправдивої інформації пов'язаний з бажанням «ОПЗЖ» додати голосів представнику від цієї політсили Олександру Фельдману, якого Сидоренко називає завідомо непрохідним.

«Ще раз підкреслюю: жодного інсульту, ніякої втрати мови у Геннадія Кернеса немає, все це відбувається лише у запаленій уяві його політичних опонентів», - заявив Юрій Сидоренко.

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