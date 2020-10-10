Тимошенко пропонує внести зміни в бюджет, щоб забезпечити людей безкоштовними тестами на ковід та ліками

Безкоштовне тестування на коронавірус у приватних лабораторіях потрібно було запровадити набагато раніше, не витягуючи з кишень людей останні гроші. Про це заявила голова партії «Батьківщина» під час спілкування з медичними працівниками Прилуцької центральної міської лікарні на Чернігівщині.

«Батьківщина» неодноразово наголошувала на необхідності залучення до тестування приватних клінік – з тим, щоб для людей це тестування було безоплатним. Утім, влада пішла на це лише зараз, під тиском опозиції! Така ж ситуація наразі складається і з залученням вітчизняних потужностей для виробництва кисню та медичного устаткування. Україна могла б забезпечувати людей необхідними засобами й сприяти їх виробництву у власній країні. Але чомусь на такі важливі рішення у влади не вистачає політичної волі», – обурилася голова партії.

За її словами, фракція «Батьківщина» ініціюватиме внесення змін в бюджет, щоб передбачити гроші на забезпечення людей безкоштовними тестами та ліками, як під час стаціонарного, так і амбулаторного лікування, а лікарів – гідною зарплатою та доплатами.

«20 жовтня ми ініціюватимемо перегляд того рішення по бюджету, яким виділялися гроші на КОВІД. Це потрібно для того, щоб перерозподілити кошти й направити їх, у тому числі на безкоштовні ліки, на безкоштовні тести як в державних, так і в приватних лабораторіях і обов’язково на заробітні плати лікарям. Потрібно, щоб медики отримали обіцяну надбавку у 300%. Нам потрібно сьогодні з усього світу зібрати наших лікарів додому і забезпечити їх гідними зарплатами, не нижчими, ніж у сусідній Польщі», – запевнила Юлія Тимошенко.