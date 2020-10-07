Тимошенко запропонувала створити Національний штаб боротьби з ковідом

Та оприлюднила п'ять першочергових, на її думку, кроків.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко закликала президента Володимира Зеленського негайно створити та очолити Національний штаб боротьби із КОВІД і запропонувала перелік невідкладних дій, які треба здійснити, щоб складних наслідків пандемії. Про це Тимошенко заявила на пресконференції у Києві.

За її словами, ситуація з КОВІД набирає загрозливих для України обертів: ми другі в Європі за темпами захворюваності та за кількістю смертей. Лікарні в багатьох регіонах переповнені, а вакцину, за розрахунками ВООЗ, не варто чекати раніше 2021-го року.

«З огляду на це треба діяти негайно. Не критикувати одне одного, бо це бенкет під час чуми. Діяти злагоджено, разом, об’єднавши досвід, професіоналізм і владні повноваження. Саме тому я звертаюся до президента Володимира Зеленського, пропонуючи йому алгоритм невідкладних кроків, які треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців», – наголосила лідер «Батьківщини».

Фахівці команди Тимошенко розробили план невідкладних заходів, оперативна реалізація якого допоможе вберегти життя та здоров’я мільйонів людей. Він передбачає:

– відкриття єдиної багатоканальної гарячої лінії, номер якої знатиме кожен українець, і куди за допомогою звертатимуться всі, хто відчує перші симптоми коронавірусу;

– забезпечення безкоштовними тестами, які мають братися впродовж доби після звернення на гарячу лінію, і робитися за 24 години;

– запровадження мобільних бригад, забезпечених автотранспортом, засобами індивідуального захисту та наборами для тестування – хворі не повинні виходити з дому для консультації з лікарем і здачі аналізу;

– надання безкоштовних ліків усім, хто отримав підтвердження хвороби, за протоколом, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

– розгортання додаткових ліжок та перепрофілювання лікарень під допомогу хворим на КОВІД.

«Це – невідкладні 5 кроків, які мусить зробити влада, щоб захистити людей від КОВІДу. Де взяти гроші? Всі фінансові ресурси, які були виділені у Фонд боротьби з хворобою, потрібно повністю спрямувати за призначенням», – зазначила Юлія Тимошенко.