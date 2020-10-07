Зеленський і Джонсон підпишуть Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"У межах візиту Глава держави проведе переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство", - йдеться в повідомленні.

Також в межах візиту планується підписати низку інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.

Президент та перша леді Олена Зеленська зустрінуться з Герцогом та Герцогинею Кембриджськими.

Зеленський також проведе зустрічі з спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом.

Президент відвідає Лондонську фондову біржу та поспілкується з британськими інвесторами.

Нагадаємо, вчора Зеленський відвідав саміт Україна-ЄС у Брюселі та заявив, що безвізовому режиму з Європейським Союзом загрози немає.