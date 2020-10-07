Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"У межах візиту Глава держави проведе переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство", - йдеться в повідомленні.
Також в межах візиту планується підписати низку інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.
Президент та перша леді Олена Зеленська зустрінуться з Герцогом та Герцогинею Кембриджськими.
Зеленський також проведе зустрічі з спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом.
Президент відвідає Лондонську фондову біржу та поспілкується з британськими інвесторами.
Нагадаємо, вчора Зеленський відвідав саміт Україна-ЄС у Брюселі та заявив, що безвізовому режиму з Європейським Союзом загрози немає.