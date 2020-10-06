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Зеленський: Україна може приєднатися до санкцій проти РФ за отруєння Навального

Перед тим, як прийняти рішення про санкції Зеленський хотів би ознайомитися з деталями від німецької сторони.

Зеленський: Україна може приєднатися до санкцій проти РФ за отруєння Навального
Володимир Зеленський на саміті "Україна - ЄС"
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Про це він заявив у своєму виступі на саміті "Україна - ЄС" у Брюселі, онлайн-трансляцію якого вів Офіс президента.

Зеленський зазначив, що перед тим, як прийняти таке рішення (про санкції, - ред.) він хотів би ознайомитися з деталями від німецької сторони.

"Я би хотів щоби ми почули оприлюднені деталі від німецької сторони, і тоді вже Україна буде доєднуватися до санкцій наших міжнародних партнерів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі ж заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припустили, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.

Результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини підтвердили, що  Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

США попередили Росію про жорсткі санкції, якщо доведуть причетність влади до отруєння Навального.  Європарламент закликав зупинити "Північний Потік-2" і ввести санкції проти РФ. "Політичні вбивства і отруєння в Росії є системними інструментами режиму, навмисно націленими на опозицію", - йдеться в резолюції ЄС.

 

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