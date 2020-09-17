Європарламент закликав зупинити "Північний Потік-2" і ввести санкції через отруєння Навального

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає зупинити будівництво газопроводу "Північний Потік-2", а також ввести санкції проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Euronews.

За документ проголосували 532 депутати, 84 виступили проти, 72 - утрималися.

"Політичні вбивства і отруєння в Росії є системними інструментами режиму, навмисно націленими на опозицію", - йдеться в резолюції.

Також в документі прописано, що повинно бути проведене міжнародне розслідування обставин отруєння Навального, який постраждав від бойової отрути групи "Новачок".

Євродепутати закликали РФ не ухилятися від участі в цьому розслідуванні.

Європарламент звернувся до керівних органів ЄС із закликом прийняти нові обмежувальні заходи стосовно російської влади і посилити взаємодію з громадянським суспільством. Мова йде, зокрема, про механізм санкцій щодо старих і нових фігурантів розслідувань Фонду боротьби з корупцією.Євродепутати пропонують знайти і заморозити їх активи в Європі.

Крім того, парламентарії закликають ввести європейський аналог американського санкційного "Списку Магнітського" для осіб, причетних до порушень прав людини.

Також в резолюції йдеться про те, що ЄС слід переглянути політику щодо Москви і тримати курс на ізоляцію Росії на міжнародній арені.

Нагадаємо,вчора в уряді РФ визнали, що отруєння Навального вдарило по економіці Росії.Москва чекає можливості вийти на ринок єврооблігацій, але не робить цього через те, що над нею нависла загроза санкцій.

Раніше повідомлялося, що 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Російські лікарі заперечували отруєння Навального.

9 вересня Die Zeit повідомила, що результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини свідчать, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Імовірно, Навальний мав померти ще в літаку, але його вдалося врятувати, бо пілот вирішив екстрено посадити літак.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю отямився. Лікарі очікують, що фізично він зможе відновитися на 90%.