Онуки Лукашенка забрали документи з Ліцею Білоруського державного університету

Онуки вшосте проголошеного президентом Білорусі Олександра Лукашенка забрали документи з Ліцею Білоруського державного університету.

Анастасія та Дар'я є старшими доньками середнього сина Лукашенка, пише TUT.by.

Анастасія та Дар'я Лукашенко навчалися на гуманітарному профілі. Інформацію про закінчення навчання в ліцеї підтвердила сама Анастасія Лукашенко. Причини такого рішення вона не назвала, також відмовилася говорити, де буде продовжувати здобувати освіту.

За інформацією видання, сестри Лукашенко відвідували заняття близько тижня, після цього забрали документи.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що навчання в ліцеї БДУ припинив і молодший син Олександра Лукашенка - Микола. Він був зарахований на біологічний профіль, проте на заняттях так і не з'явився. Російські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Микола Лукашенко буде вчитися у Москві під вигаданим прізвищем, проте офіційного підтвердження цього поки що немає.