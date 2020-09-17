Обережно, тотальне стеження в мережі
Обережно, тотальне стеження в мережі
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
​Кремль оцінив гарантії безпеки Тихановської для Лукашенка
​Кремль оцінив гарантії безпеки Тихановської для Лукашенка
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро за відмову від санкцій за "Північний потік-2"
Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро за відмову від санкцій за "Північний потік-2"
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
ГоловнаСвіт

Онуки Лукашенка забрали документи з Ліцею Білоруського державного університету

Раніше навчатися там припинив молодший син Лукашенка. 

Онуки Лукашенка забрали документи з Ліцею Білоруського державного університету
Онуки Лукашенка
Фото: TUT.by

Онуки вшосте проголошеного президентом Білорусі Олександра Лукашенка забрали документи з Ліцею Білоруського державного університету.

Анастасія та Дар'я є старшими доньками середнього сина Лукашенка, пише TUT.by.

Анастасія та Дар'я Лукашенко навчалися на гуманітарному профілі. Інформацію про закінчення навчання в ліцеї підтвердила сама Анастасія Лукашенко. Причини такого рішення вона не назвала, також відмовилася говорити, де буде продовжувати здобувати освіту.

За інформацією видання, сестри Лукашенко відвідували заняття близько тижня, після цього забрали документи.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що навчання в ліцеї БДУ припинив і молодший син Олександра Лукашенка - Микола. Він був зарахований на біологічний профіль, проте на заняттях так і не з'явився. Російські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Микола Лукашенко буде вчитися у Москві під вигаданим прізвищем, проте офіційного підтвердження цього поки що немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також