​Кремль оцінив гарантії безпеки Тихановської для Лукашенка

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував інтерв'ю Світлани Тихановскької LB.ua, у якому вона заявила, що опозиція готова надати Олександру Лукашенкові гарантії безпеки, якшо він "піде по-людськи".

Про це пишуть російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що Лукашенко є "легітимним президентом Білорусі" і не потребує ніяких гарантій.

"Не думаю, що він потребує якихось гарантій безпеки у себе в країні. А в іншому це все внутрішня справа Білорусії", - сказав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю LB.ua Тихановська поділилася своїми міркуваннями щодо того, що буде робити в перші півроку свого президентського терміну (якщо такий трапиться) і пояснила, чому хоче залишити діючих міністрів в тимчасовому уряді. Також вона запевнила, що надасть гарантії безпеки Лукашенко на випадок його мирного відходу від влади.

Тихановська зазначила, що не вірить у реалізацію сценарію військової агресії Росії проти Білорусі. Вона зазначила, що видані Росією кредитні кошти білоруська влада витрачає на розгони акцій протесту, арешти та екіпірування для ОМОНу.

Тихановська - головна опонентка Лукашенка на виборах, лідерка протестного руху, яка була змушена виїхати в Литву, де перебуває і зараз.

Тим часом російська військова делегація на чолі з міністром оборони прилетіла в Білорусь. Лукашенко зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та запропонував провести ще одні військові навчання, окрім тих, які наразі тривають під Брестом.

14 вересня президент Лукашенко у Сочі зустрівся із самим Путіним. Президент РФ підтвердив, що Москва видасть Мінську $1,5 млрд кредиту.

Раніше Лукашенко неодноразово казав, що не збирається йти з посади президента Білорусі. Він також заявив, що протестами у Білорусі "керують ззовні" і назвав Україну "форпостом політичних провокацій".