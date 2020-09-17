Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 30 млн

Станом на ранок 17 вересня у світі зареєстрували 308 226 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу - 6 229 пацієнтів.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 30 038 411 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 945 097 осіб, з них 6 229 - за минулу добу.

Подолали хворобу і вилікувалися 21,8 млн пацієнтів.

Найбільша кількість заражень COVID-19 - у США, Індії, Бразилії, Росії і Перу. Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 201 348; Бразилія - 134 174; Індія - 80 808; Мексика - 71 678; Великобританія - 41 684.

Нагадаємо, науковці з Піттсбурзького університету (США) виявили білок, здатний повністю нейтралізувати коронавірус нового типу навіть у мінімальному дозуванні.