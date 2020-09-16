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Філарет повідомив про одужання від коронавірусу

Почесний патріарх отримав негативний тест.

Філарет повідомив про одужання від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Почесний патріарх Філарет, котрий захворів на коронавірус, одужав від хвороби.

Він отримав негативний тест на ковід, повідомили на сторінці Філарета в Facebook.

"Святійший владика дякує архієреям, духовенству, парафіянам і усім, хто молився і переживав за нього під час його хвороби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом 91-річний почесний патріарх продовжить трудитися на благо церкви.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що у почесного патріарха Філарета виявлено позитивний результат на коронавірус. У березні Філарет назвав одностатеві шлюби однією з причин епідемії коронавірусу. А захворювання, на його думку, є "карою Божою за гріхи".

5 вересня повідомили, що у Філарета діагностували запалення легень, його стан оцінювався як задовільний.

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