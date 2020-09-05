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У хворого на коронавірус Філарета діагностували запалення легенів

Стан 91-річного почесного патріарха задовільний.

У хворого на коронавірус Філарета діагностували запалення легенів
Фото: facebook/Патріарх Філарет

Стан почесного патріарха Філарета, у якого напередодні виявили коронавірус, задовільний. Про це повідомили на його сторінці у фейсбук.

"Стан здоров'я патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легенів. Просимо піднести до милостивого Господа свої щирі прохання за здоров'я та швидке одужання Його Святості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про те, що у Філарета діагностували ковід-19 стало відомо 4 вересня. Його госпіталізували. 

На початку спалаху коронавірусу в Україні Філарет назвав одностатеві шлюби однією з причин епідемії. А захворювання, на його думку, є "карою Божою за гріхи".

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