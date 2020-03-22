Филарет назвал однополые браки одной из причин эпидемии коронавируса

Почетный патриарх Филарет заявил, что одной из причин распространения коронавируса в мире являются однополые браки. Об этом он сказал в интервью "4 каналу".

"Эпидемия это наказание Божие за грехи людей. Правильно делают правительства всех государств, и нашего в том числе, принимая предупредительные меры. Но причина коронавируса - это греховность человечества. В чем особенность греха - в том, что открыто добро не защищают, а защищают зло. И не только защищают, но и распространяют. Я имею в виду однополые браки. Это является одной из причин коронавируса", - сказал Филарет.

Патриарх также отметил, что не видит необходимости в отмене таинства причастия в храмах.

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то ни причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы? Это невозможно", - сказал Филарет.

Напомним, ПЦУ согласилась ограничить присутствие людей на богослужениях на период карантина. Мирян просят оставаться дома.

Также церковь согласилась изменить способ подачи причастия - его можно давать в руки, для обтирания губ использовать одноразовые салфетки (которые потом нужно сжечь в чистом месте), использовать одноразовую посуду для запивки. Также разрешается подавать причастие в любое время, "как это делается в отношении больных и в смертельной опасности".

Не ходить на службы в условиях карантина разрешила также УГКЦ.