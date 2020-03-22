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Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно

Ношение маски снижает возможность инфицирования других людей.

Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Фото: EPA/UPG

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко подтвердил, что медицинские маски не защищают от коронавируса, но в публичных местах их все равно нужно надевать.

Об этом он сказал на воскресном брифинге в Министерстве здравоохранения.

"Хирургическая маска не защищает нас от возможного инфицирования болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем. В то же время, когда вводится карантин на территории всего государства, мы все становимся потенциально инфицированными. Поэтому когда вас просят надевать маску на входе в общественный транспорт, общественные здания, это свидетельствует только об одном: мы этим защищаем не вас, а защищаем от вас тех людей, которые находятся в помещении. Поэтому, надевая маску в данный конкретный момент, мы снижаем возможность инфицирования людей, которые работают в государственных структурах и которые обязаны выходить на работу, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашей страны", - сказал Ляшко.

Он добавил, что респираторы с повышенным классом защиты рекомендуют носить только врачам при контакте с коронавирусным пациентом.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 медицинские маски в Украине стали более популярным контрабандным товаром, чем сигареты.

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