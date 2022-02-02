ПЦУ грозить сподвижникам Філарета судом та позбавленням санів

Сьогодні в резиденції предстоятеля Православної церкви при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі відбулося чергове засідання Священного синоду Православної церкви України.

Як повідомила пресслужба УПЦ, синод розглянув порушення архієреєм на спокої преосвященним Філаретом (Денисенком) та його послідовниками канонічного порядку.

"Синод розглянув порушення архієреєм на спокої Преосвященним Філаретом (Денисенком) та його послідовниками канонічного порядку. Виключно з поваги до попередніх заслуг Почесного Патріарха на спокої, Священний Синод застосовує до нього крайню ікономію, не вживаючи більш жорстких заходів канонічного реагування на вчинені порушення", - йдетьс в повідомленні.

Роздачу Філаретом титулів у ПЦУ назвали "розбійницьким привласненням".

"Усі особи, які в порушення канонів та Статуту Церкви починаючи з червня 2019 р. були іменовані Преосвященним Філаретом (Денисенком) архієреями, насправді не мають архієрейського рукоположення і сану, а тому за розбійницьке привласнення архієрейських титулів та інші дії, спрямовані на провокацію розділень в Українській Православній Церкві, ці особи підлягають церковному суду і позбавленню священного сану", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, Українська православна церква Київського патріархату - православна церква в Україні - існувала з червня 1992 року до 15 грудня 2018 року (станом на 14 листопада 2019 року юридична особа ліквідована). У грудні 2018 року, перед ухваленням рішення про ліквідацію, поділялася на 34 єпархії, що об'єднували понад 5 тисяч парафій. Очільника УПЦ КП патріарха Філарета після надання Томосу про автокефалію правонаступниці УПЦ КП Православній церкві України наділили титулом почесного патріарха.

Філарет, який був одним з творців Православної церкви України, в 2019 році відмовився її визнавати. Він наполягає, що УПЦ КП досі існує і він її патріарх.

На початку травня 2019 року з'ясувалося, що Філарет продовжує користуватися офіційними бланками Київського патріархату, видає від імені цієї структури ордени і медалі, публікує від імені Київського патріархату розпорядження і вимагає їх виконання від єпископів і священників новоствореної ПЦУ.

У травні на Синоді Православної церкви України Філарета намагалися переконати, що УПЦ КП більше не існує, але не змогли цього зробити.

У лютому 2020-го ПЦУ призупинила повноваження почесного патріарха Філарета як члена Синоду. Це сталося після того, як єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет (Панку) перейшов до УПЦ КП, хоча його єпархія розташована на території Молдови і після створення ПЦУ мала перейти під юрисдикцію Вселенського патріархату.