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Харківський СІЗО, де ув'язнений скоїв самогубство, перевірили представники Офісу Омбудсмана України

На місці інциденту наразі працюють працівники прокуратури та поліції.

Харківський СІЗО, де ув'язнений скоїв самогубство, перевірили представники Офісу Омбудсмана України
Харківський слідчий ізолятор
Фото: пресслужба Офісу Омбудсмана України

Після появи інформації про те, що в Харківському СІЗО ув'язнений скоїв самогубство, Офіс Омбудсмана України направив для перевірки своїх представників.

Як повідомляє телеграм-канал Офісу Омбудсмана, за дорученням Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, працівники відділу регіонального представництва в східних областях Сергій Кузьменко та Андрій Бохвалов здійснили моніторинговий візит до СІЗО з метою перевірки додержання прав утримуваних осіб.

"За повідомленням керівництва СІЗО, о 6-тій годині 18 хвилин під час чергового обходу камер черговим молодшим інспектором ВРіО з камери надійшов виклик та було повідомлено, що ув’язнений скоїв самогубство шляхом повішення на простирадлі, закріпленого на внутрішніх гратах вікна. На сигнал «Тривога» прибув черговий фельдшер, який розпочав реанімаційні заходи. Після прибуття працівників бригади швидкої невідкладної допомоги о 6-тій годині 35 хвилин була констатована біологічна смерть", – йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Омбудсмана.

Померлий ув’язнений – 2004 року народження. Він прибув до установи у 2021 році, його утримували з трьома неповнолітніми. Скарг на умови утримування та неналежне ставлення з боку співкамерників та працівників слідчого ізолятора чоловік до адміністрації установи не подавав.

Наразі на місці працюють представники поліції та прокуратури.

За цим фактом адміністрація Харківського слідчого ізолятора підготувала і направила матеріали до відповідних органів. Триває службова перевірка.

Нагадаємо, в грудні 2021 року в Одесі в’язень отримав вогнепальне поранення при спробі втечі з СІЗО. 

18 січня цього року Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно організованої групи працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор", які займались доставкою та збутом наркотичних засобів на території установи.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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