31 січня сталася аварія на Харківському шосе у Києві. Внаслідок прориву шлаковідвалу, що належить Дарницькій теплоелектроцентралі, забруднена вода вздовж кількох годин заливала двір незаконно побудованого житлового комплексу "МегаСіті".

На місці працювала ремонтна бригада, якій вдалося припинити вилив води, але ліквідацію наслідків аварійної ситуації ускладнено через розміщення новозабудов на шляху золошлакопроводу.

«Сам витік золошлакової суміші був припинений майже одразу після того, як було виявлено. На сьогодні тривають аварійно-відновлювальні роботи. Наразі там техніка працює, але проблема в тому, що проведення робіт потребує використання великогабаритної техніки і може займати тривалий час у зв'язку з розміщенням новобудови на шляху до шлакопроводу. Глибина, на якій знаходиться труба, це 6 метрів. Тому зараз там проходять роботи і ліквідовують наслідки, які є на даний момент”, - коментує ситуацію прес-секретар ТОВ “Євро-реконструкція”.

Фото: facebook/Αλέξανδρος τόμος

Слід зазначити, що згідно з законодавчою базою України забороняється розташування будь-яких об’єктів та споруд в охоронних зонах інженерних мереж. В свою чергу, ЖК «Мега Сіті» зведений в охоронній зоні каналізаційного колектора, який відводить 80% стічних вод лівого берега столиці. Це один з проектів сумнозвісного забудовника Войцеховського", мешканці ЖК постійно потерпають від відключення комунікацій.

«Може досить в центрі мегаполісу, як люблять називати Київ, тримати таку бомбу, як золовідвал та труби, по яких золу зливають? Звісно я не виправдовую забудовника «МегаСіті» на Харківському шосе, який збудований над інженерними мережами», - зазначає у дописі в Facebook активіст з Позняків Олександр Томазов.

Фото: facebook/Αλέξανδρος τόμος

Фото: facebook/Αλέξανδρος τόμος

Фото: facebook/Αλέξανδρος τόμος

Фото: facebook/Αλέξανδρος τόμος

Нагадаємо, у листопаді 2021 року сталася аварія на Бурштинський ТЕС на Івано-Франківщині. Журналісти "Схем" писали, що, ймовірно, йдеться про розрив золошлакопроводу з небезпечними речовинами. Незалежна хімічна експертиза виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш’яку.