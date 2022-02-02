Переполох на Совських ставках: нащо Київраді другий проєкт про створення парку, який вже існує?

Тим часом з’явився новий проєкт рішення щодо Совських ставків — від фракції “Європейської солідарності”. Громаду хвилює, що найбільша фракція Київради вийшла з ініціативою, навіть не порадившись із ними.

І перше засідання робочої групи закінчилося, як і передбачалося, нічим. Готового рішення немає, і його прийняття штучно затягується.

Однак саме в земельній комісії міськради проєкт землевідведення несподівано забуксував. Члени комісії засумнівалися, чи створений цей парк насправді, і вирішили обговорити це на робочій групі. Саме формат робочих груп часто використовують для того, щоб затягнути вирішення того чи іншого питання.

Але потрібне ще голосування земельної комісії та Київради, щоб погодити землевідведення для “Київзеленбуду”. Лише після цього комунальники зможуть розпочати проєктування і благоустрій території.

Створення екопарку на Совських ставках у столиці вийшло на фінішну пряму: громада перемогла забудовника в суді. Парк рішенням екологічної комісії вже створений. Члени комісії одноголосно підтримали поданий профільним департаментом проєкт громади, який адвокатували кияни.

Фото: Чесно

Хто не визнає, що на Совках уже є парк?

Основне питання, яке загальмувало проходження проєкту громади в земельній комісії, — це сумніви депутатів в існуванні парку на Совках сьогодні.

“Батьківщинівець” Юрій Зубко висловив зауваження до формулювання назви проєкту профільного департаменту, який підтримала громада:

“Там що, є парк уже? Чи там немає? Про що йде мова?.. Якщо там немає парку, треба внести зміни в проєкт рішення… Навіть якщо ми сьогодні проголосуємо, юридичний департамент заперечить, тому що ми написали в цьому рішенні про те, що парк існує, а його сьогодні немає. Навіщо робити юридичний прецедент, казус — для того, щоб потім повернутися і все це знову розглядати?”

Примітно, що Зубко — співавтор ініціативи, яка передбачає відмову Київради від захисту інтересів киян у судовій справі щодо іншого важливого екологічного питання — екопарку “Осокорки”.

Насправді питання про створення парків у Києві не виноситься на голосування всією Київрадою, а розглядається на засіданні екологічної комісії. Про це йдеться в Рішенні Київради від 2018 року № 997/5061 “Про ініціативи створення об’єктів благоустрою зеленого господарства міста Києва”.

І парк на Совських ставках уже створили. Це відбулося восени минулого року. Нижче наводимо витяг із протоколу засідання екологічної комісії, де видно, що всі присутні проголосували за створення парку на Совках одностайно.

Зокрема: голова екологічної комісії Денис Москаль (“Батьківщина”), його перший заступник Вадим Сторожук ("ЄС"), секретар комісії Євгенія Кулеба ("СН") і члени комісії Михайло Ковальчук (“Батьківщина”), Юлія Лимар ("УДАР") та Ольга Чайка ("ЄС").

Це означає, що, згідно з рішенням екологічної комісії, на Совках уже є парк. А рішення Київради, як уже йшлося вище, не потрібне. Відповідно, Київзеленбуд — організація, яка створює парк — розпочав процес оформлення права постійного користування цією земельною ділянкою. Київзеленбуд подав клопотання до Київради: дозволити розробити проєкт землеустрою для відведення земельної ділянки.

Так от, на першому засіданні робочої групи депутати, які чудово знають, що з висновком екологічної комісії можна ознайомитися в режимі онлайн, не вірили, що воно є. Поки чекали на паперовий документ — кворум зник.

Але для створення робочої групи взагалі немає підстав. Усе, що має зробити земельна комісія, — це підтримати проєкт рішення для відведення земельної ділянки Київзеленбуду під парк і передати його на сесію.

Проєкт від "ЄС": навіщо він і що за цим стоїть?

Депутати від “Європейської солідарності” 19 січня 2022 року зареєстрували власний проєкт рішення щодо створення парку на Совських ставках. Це викликало подив і занепокоєння громади, оскільки з нею ніхто з ініціаторів нового проєкту не порадився, а депутат Ігор Баленко, який мав намір забудувати Совки, входить до фракції "ЄС".

Рух ЧЕСНО поцікавився у кількох ініціаторів проєкту: Вадима Сторожука, Владислава Турця та Володимира Прокопіва, – у чому сенс подавати паралельний проєкт рішення про створення парку, який і так уже створений.

“Ця дискусія відбувається постійно. Починаючи від присутнього там депутата Володимира Прокопіва, з яким вони спілкуються, і закінчуючи дискусією на комісії, яка не один раз була під час слухання цього питання. Думки, які були почуті, імплементовано в це рішення, оприлюднене на сайті. Якщо до нього є застереження чи зауваження, сьогодні буде процес погодження його в комісії. Кожен громадянин може внести свої пропозиції”, — каже один з ініціаторів проєкту від "ЄС", заступник голови екологічної комісії Вадим Сторожук.

У коментарі Руху ЧЕСНО депутат попросив не сумніватися в тому, що його фракція виступає за створення на Совках зеленої зони, і обіцяє, що фракція підтримає проєкт рішення громади, який уже пройшов екологічну комісію і застряг на земельній комісії в робочій групі.

“Рішення, яке вже перебуває на розгляді, звичайно, що наша фракція підтримає. Сьогодні щодо нього ідуть робочі групи. Які туди будуть імплементовані додаткові пропозиції? Можливо, і з цього проєкту рішення, який ми запропонували. Я сподіваюсь на те, що нам потрібно реалізувати це рішення в інтересах громади і отримати не червону зону на Совках, а зелену. Я прихильник того, щоб ми отримали консолідоване рішення, яке буде позитивним, і не ставили під сумнів не одним судом іменем України", — зауважує Сторожук.

Громада, яка захищає Совські ставки, вважає, що існування паралельних проєктів не має завдавати шкоди чи гальмувати процес створення екопарку.

На це Сторожук пропонує поєднати рішення громади з ініціативою "ЄС" в одне ціле. Але це знову-таки затягне час, хоча дасть можливість "ЄС" комунікувати, що і вони є ініціаторами парку на Совських ставках.

Тим часом засідання екологічної комісії, заплановане на 1 лютого і де мали б розглянути проєкт "ЄС", не відбулося через відсутність кворуму.

2 лютого, у середу, мало б відбутися засідання робочої групи земельної комісії. До робочої групи під головуванням Зої Ярош ("Голос") увійшли Володимир Кравець ("ОПЗЖ"), Катерина Кириченко ("УДАР") і Дмитро Калініченко ("УДАР"). Але як повідомив Руху ЧЕСНО екоактивіст Андрій Яніцький, робоча група засідати не буде і, за його словами, проєкт рішення громади можуть винести на сесію Київради як невідкладний 3 лютого.

Рух ЧЕСНО буде стежити за поіменним голосуванням під час внесення проєкту в порядок денний сесії і голосування за нього, щоб повідомити киянам про те, хто з депутатів підтримує зелену зону на Совських ставках.